儒鴻去年12月營收37.02億元 月增近五成

由於貨櫃海運缺櫃造成船期延誤，紡織股王儒鴻（1476）去年11月有部分出貨遞延到12月發生，公司今天公布去年12月營收37.02億元，比11月暴衝成長48.4%，也較去年同期大幅增加35.6%，比起去年10月寫下的單月營收歷史新高31.28億元向前大步推進紀錄，再度超越顛峰。

儒鴻去年第4季營收93.25億元，季增26.4%，年增20.5%，同步創下歷史新高。

另外儒鴻去年全年營收281.75億元，年增0.18%，也成功扭轉去年上半年因為疫情蔓延造成的累積營收衰退頹勢，全年營收在最後一刻成功回到正成長軌道，表現超乎預期。

儒鴻去年11月營收明顯下滑，當時儒鴻財務長羅仁傑就老神在在表示，公司第4季營運比第3季成長的目標不變。這主要是因為海運貨櫃非常緊，月底船期有時候會受到一些影響，交期微調，儒鴻去年11月大約有3億元出貨跨月遞延到12月發生，加上年底本來就是儒鴻機能布的出貨旺季，推升今天公布的12月營收成績暴衝。

因為新冠肺炎疫情的關係，儒鴻去年營運峰迴路轉，去年上半年因為疫情蔓延到歐美，各國紛紛採取封城措施，服飾零售店不開，紡織訂單急凍，儒鴻營運一度受到影響，不過隨著歐美解封後，客戶訂單快速回籠，儒鴻董事長洪鎮海6月就已經改口，表示營運已經「回來了！」

儒鴻去年前三季稅後純益26.59億元，年減15.9%，換算每股純益已達9.69元，去年可望連續第八年賺進一個股本。

展望今年，洪鎮海看法依舊樂觀，他表示儒鴻主攻機能服，由於疫情帶動居家辦公風潮，大家待在家裡的時間變長，舒適的居家服、運動服需求不減反增；加上疫情下，品牌客戶集中下單的趨勢更加明顯，儒鴻成為受惠者。