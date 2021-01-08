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寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

美光財報優於預期 法人點名南亞科、威剛、十銓

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美光今（8）凌晨公布最新一季財報，營收57.7億美元、年成長12.2%，優於市場預期，毛利率30.9%，高於財測區間，每股純益（EPS）0.78元，優於市場預期的0.69元。從產品別觀察，DRAM銷售占整體營收約70%；NAND占比約27%。

美光並宣布，DRAM目前已進入1-alpha製程研發，預計今年上半年發表，1-alpha相較1z製程提升約40%的產出，NAND 176層產品則已在去年11月進入量產。

台新投顧表示，美光對記憶體產業持正向看法，並已看到多數終端市場需求保持強勁，伺服器方面雲端需求維持健康，企業需求仍較疲軟，DRAM產業谷底已過，產業目前供給吃緊，今年第1季價格將上漲，預期全年DRAM需求將成長，整體呈供不應求，優於原先預期的需求亦帶動庫存降低。

另外，2021年NAND需求預估將成長接近30%，惟供給預估將成長更多，NAND產業短期將面臨挑戰，惟長期需求可望持續改善，伴隨各大廠控制產出使產業趨穩。美光給予本季的財測為營收56-60億美元，毛利率30~32%，EPS 0.68~0.82 美元，財測數據均優於市場預估。

台新投顧認為，記憶體產業今年第1季起即將開啟景氣向上循環，現貨報價已於去年12 月上漲，加上美光於此次法說看好各項終端市場需求（伺服器、手機），DRAM價格可望維持上漲，全年DRAM價格表現將優於NAND下，看好南亞科（2408）、威剛、十銓等營運表現。

DRAM 美光 NAND

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