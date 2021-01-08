名人理財2>>網紅分享效率投資術 對的方法賺更快 70%獲利繼續抱

買房與租房哪個好？那如果是住飯店呢？

網紅法比安今年住所被徵收都更，因事出臨時，在還沒有看到適合自己的房子時，他居然選擇住在信義區五星級飯店？或許有人覺得他在炫富，他確有一套自己的金錢觀！「住在五星飯店假設一年500萬，三年1500萬，在台北信義區同一個地段，1500萬可能連一間浴室都買不起！」飯店包吃包住、有專人服務、離他的公司近，經過精打細算，這是他認為最好的選擇！

圖／法比安 提供

法比安在部落格、社群平台『法比安環遊世界中』分享旅遊經歷而累積上萬粉絲，他是如何實踐他的環遊世界夢？很多人都在存錢等退休環遊世界，「其實用對的方法，投資在對的事情上，錢才賺得快。」他說。除了努力賺錢，現在低利率時代靠存錢很難累積財富，很多人很多人喜歡存股，但股票標的眾多，金融股、生技股、食品股，台股2020年上市櫃股票就有9百多家，要存什麼股呢？後來他發現可以台股基金參與行情。

圖／法比安 提供

不同條件，不同需求，根據各人的風險承受度不同，投資的標的也不盡相同，法比安根據多年經驗分享投資心法：「一、基金績效不能只看短期，要長期投資，優先考慮獲利性與成長性，尤其應選擇我們熟悉的市場。」台股基金雖然被認為是高波動、高報酬的基金類型，但進一步檢視台股基金的報酬率，你會發現10年績效卻更勝大盤」像是今年他投資的兩檔基金獲利均超過50%，其中復華中小精選基金為台股基金，疫情低點以來，獲利更高達80%! 「二、不追求配息，配息可能有資金越小的風險。而且年輕人是要用時間換取獲利，而不是賺一點就領出來花掉。停利之後又要面臨另一個基金選擇，還不如一開始就決定要抱超過3年的基金，這樣才是真的有效率投資！」

超低利時代來臨，台幣及美元一年定存利率不到1%，就連債券殖利率也是同步走低，債券利率越來越低，若想要維持高配息，恐將配到本金，致使基金淨值減少。反觀股票型基金，因為擁有股息及股價成長雙引擎，可以支持淨值表現。統計顯示，一般型台股基金及ETF，淨值回到發行價的比例達8成以上；高股息台股基金及ETF則略遜一點，淨值回到發行價的比例約7成左右，主要是後者以追求獲得股息為主，參與股市上漲動能較低。

台股去年飆漲，不少投資人賺飽飽，但也有人沒賺到錢，為什麼？因為每檔股票走勢不盡相同，倘若選股不對，沒有跟上漲勢，僅能在一旁看好戲上場。由於台股創新高後，區間震檔在所難免，類股輪動也快速，增加了選股難度，因此，與其自己千挑萬選還賺不到錢，何不如布局台股分紅基金，有賺到價差就分紅，再也不用望著台股驚驚漲而乾瞪眼！

茫茫股海中，自己要找到黃金屋，賺取價差，相當不容易，因此，與其自己東挑西挑，不如善用台股分紅基金，也能掌握賺取台股價差的機會。復華台灣好收益基金是目前台股基金中，首檔分紅基金，與一般配息基金不同，獲利配發來源並非是股息或債息，而是以資本利得為主，就如同股東分紅一樣，有賺到價差就分紅，因此，獲利不會配到本金，侵蝕到淨值。

由於復華投信擅長台股布局，其台股基金過去10年來每半年報酬率，正報酬的次數遠高於負報酬。而台灣好收益基金將延續該公司專業團隊精準選股原則，將透過五大策略挖寶台股，包括發掘高股息指數的價值成長股、領先發現價值成長股、掌握循環產業的節奏及起漲點、掌握事件型或題材型交易性股票及空頭買進優質高殖利率價值成長股，藉此創造長期績效，以停利的資本利得來分紅，以兼顧長期分紅與累積基金淨值，可望成為創造現金收入的新選擇。

圖／復華 提供

而2021年1月4日上市募集的「復華台灣好收益基金」主張「主動停利」。每半年結算一次，將「已實現資本利得」做為可分配收益來源，分紅給投資人。讓投資人不僅有更多的現金流、剩餘保留的資金還會持續投資創造在投資收益，「已實現資本利得」的分紅方式還不用課稅，這樣創新的產品設計機制在募集前已造成市場熱烈討論，加上獲利算是資本利得不用課稅，也讓法比安相當期待。

現在台股過「萬五」大關，市場持續低利、資金持續充沛，後疫情時期國內出口與內需都同步增溫，加上5G科技趨勢帶動相關產業，2021年台股展望仍然正向。台股持續上揚，也讓台股基金連帶交出亮眼績效，而「復華台灣好收益基金」由專業經理人「主動操作」，挖掘成長型「好股」，創造投資人長期超額報酬機會，對投資人來說，在同樣的時間成本下，主動操作型基金讓投資效率更加倍！