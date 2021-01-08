聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收漲249.95點 三大法人買超222.54億
台股今(8)日開高走高收最高，權王台積電（2330）領軍，高價股也是強勢指標，聯發科（2454）飆天價，股王大立光（3008）翻紅，航運股也止跌翻紅，指數收在最高，終場以15,463.95點作收，再創歷史新高，上漲249.95點，成交量3,948.02億元；三大法人買超222.54億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超197.14億元，投信賣超9.31億元，自營商買超（合計）34.7億元，其中自營商（自行買賣）買超16.79億元，自營商（避險）買超17.91億元。
台股今日以15,365.13點開出，台積電以580元天價作收，聯發科收在838元，同樣創歷史新高，鴻海（2317）、大立光收紅，股后矽力-KY（6415）漲停收在2,565元，聯電（2303）、國巨（2327）、華新科（2492）等股走揚，航運股也反彈，指數收在15,463.95點，周線連十紅K棒，本周上漲731.42點，周漲幅4.96%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言