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台股收漲249.95點 三大法人買超222.54億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今(8)日開高走高收最高，權王台積電（2330）領軍，高價股也是強勢指標，聯發科（2454）飆天價，股王大立光（3008）翻紅，航運股也止跌翻紅，指數收在最高，終場以15,463.95點作收，再創歷史新高，上漲249.95點，成交量3,948.02億元；三大法人買超222.54億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超197.14億元，投信賣超9.31億元，自營商買超（合計）34.7億元，其中自營商（自行買賣）買超16.79億元，自營商（避險）買超17.91億元。

台股今日以15,365.13點開出，台積電以580元天價作收，聯發科收在838元，同樣創歷史新高，鴻海（2317）、大立光收紅，股后矽力-KY（6415）漲停收在2,565元，聯電（2303）、國巨（2327）、華新科（2492）等股走揚，航運股也反彈，指數收在15,463.95點，周線連十紅K棒，本周上漲731.42點，周漲幅4.96%。

自營商 台積電

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