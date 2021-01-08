台股漲249點收15,463點 周K連十紅

台股今(8)日續創新高，收盤指數15,463.95點，大漲249.95點，成交量為3,948.02億元；台股周線連十紅K棒，本周上漲731.42點。

台股今日開盤就氣勢如虹，台積電（2330）領軍之下，大盤持續在平盤之上起伏，並持續向上推升。台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、國巨（2327）、華新科（2492）、華邦電（2344）等上揚；航運股也在長榮（2603）帶領下，由黑翻紅向上續攻。

第一金投顧說，加權指數再突破爆量高點創新高，漲勢格局可望延續，但目前年線乖離率已來到新高，投資人可以維持偏多操作思維，但追高風險不可不提防。選股部分，台積電法說可望由半導體類股及資本支出概念設備股優先鋪路行情，短線可持續留意此部分族群；另外，中國再推汽車下鄉及 Model Y 降價大幅吸引買氣可望延續整體車市熱度，車用族群輪漲態勢看法不變。