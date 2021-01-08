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台股屢創新高 當沖戶數突破15萬

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
大盤近日盤中往往漲升超過百點，投資人以當沖等短線交易因應，當沖交易人數突破15萬戶。 （本報系資料庫）
大盤近日盤中往往漲升超過百點，投資人以當沖等短線交易因應，當沖交易人數突破15萬戶。 （本報系資料庫）

台股今(8)日繼續創新高，午盤過後衝高到15,435點，上漲超過200點；由於大盤近日盤中往往漲升超過百點，投資人以當沖等短線交易因應，當沖交易人數突破15萬戶，當沖占比維持在35%附近。

盤面關注的長榮（2603）、萬海（2615）及陽明（2609）今日股價起伏幅度仍然不小，陽明即使已採20分鐘撮合一次，成交量仍超過昨日總量；長榮今日開低到37.2元後，也曾衝高到40.35元，但旋即出現賣壓摜低至40元以下。

其他交易量較大的聯電（2303）、鴻海（2317）、台達電（2308）、天鈺（4961）、精材（3374）、世芯-KY（3661）及華邦電（2344）等股的量價起伏不小。

分析師表示，目前本周雖已大漲700點，但漲勢未歇，外資猛買超權值股，實戶及一般投資人只能採當沖或短線交易方式因應，但要嚴設停利或停損之下，投資人獲利其實有限；不過，「寧可不做多，千萬勿作空！」是較多分析師的建言。　　

當沖

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