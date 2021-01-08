外資看好今年是貨櫃海運史上最好年 調高長榮目標價至52元
亞系外資看好今年是貨櫃海運史上最好的一年，預估今年獲利將超過去年；亞系外資認為在庫存補貨及塞港等因素下將推高運費，重申長榮（2603）買進評等，目標價由35元調高至52元；長榮、陽明（2609）、萬海（2615）等股今(8)日止跌翻紅。
亞系外資表示，去年貨櫃海運獲利利能力和股價表現成長20~228%，看好貨櫃海運今年的獲利能力將可能更好；主要是受惠於補充庫存、塞港及合約費率調升可望創下紀錄等趨勢；另外還有船用燃料、近期租船費率上升、長期新庫存訂單等因素，推升今年獲利。
亞系外資點名買進長榮，今日止跌反彈，以38.5元開出，一度衝達40.35元，盤中漲幅3.64%；陽明開低走高，以25.65元下跌開出後反彈走高，一度拉升至26.8元，盤中漲幅2.11%；萬海同步反彈，以47.35元平盤開出後走高至49.5元，盤中漲幅2.11%。
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