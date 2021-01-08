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台積電領軍 半導體四猛將盤中創新高價
台股今(8)日再刷新歷史紀錄，半導體四猛將由台積電（2330）領軍，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）等盤中齊創下歷史新高價。
台積電ADR周四收漲5%，以121.43美元作收，較台北交易股票溢價高達20.3%，已連續六日上漲，持續寫下新高，台積電也持續飆高，今日以580元開盤，上漲15元，市值首度飆上15兆元，股價及市值雙雙創下歷史新高，盤中漲幅1.59%。
聯發科今日一開盤就站上800元關卡，以810元開出後一度拉升至844元，寫下歷史天價，市值更飆上1兆3,420億元，同創新高，盤中漲幅4.5%；聯發科累計去年前11月合併營收為2,897.2億元，年增29.2％，法人看好在5G手機滲透率提高下，有助聯發科的營運表現。
信驊是新進2,000元俱樂部的千金股，去年12月營收2.8億元，月增23%、年增6%，優於市場預期；去年第4季營收季減約5%，較原推估季減15%減少，顯示產業出現回溫，法人看好今年首季營收可望季增一成；今日以2,030元開出，一度衝達2,140元，再創歷史新高，盤中漲幅4.95%。
世芯-KY去年前三季合併營收51.62億元，年增78.5%，平均毛利率33.1%，歸屬母公司稅後淨利5.98億元，去年第4季在客戶新產品持續量產下，可望推升營收攀高，加上中國大陸CPU設計需求旺，目前NRE設計產能滿載。
法人看好世芯-KY今年成長動能仍足，產業趨勢正向，今日以808元開出，一度拉升至835元，持續創歷史新高，盤中漲幅1.5%。
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