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長聖啟動蜜月行情 盤中股價漲逾20%至166元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

長聖（6712）今（8）日以每股138元掛牌上櫃，掛牌首日啟動蜜月行情，盤中股價來到166元，漲幅20%，為高價生技股添生力軍。

長聖董事長劉銖淇表示，長聖目前新藥異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，並預計今年向美國FDA提出二期臨床試驗申請；而CAR001（新一代CAR-T）可望因治療實體瘤、異體移植成為突破性CAR-T療法，CAR001已有台灣與日本專利，同時申請美國專利中，並規劃申請美國與台灣臨床一期IND。

長聖集結國內外多位醫師和專業博碩士研發團隊，進行幹細胞與癌症免疫細胞兩大類新藥研發。長聖表示，受惠於細胞委託製造業務持續成長，長聖挾著通過項目最多、核准件數最多、合作醫院最多，以及收案人數最多的優勢，去年營收7,060萬，年增5.53倍，今年可望轉虧為盈。

幹細胞

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