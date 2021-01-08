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權王發威、股王憔悴 大立光早盤一度失守3,000元
大立光（3008）去年每股純益182.86元，為歷史第三高，展望今年第1季，今年1月將去年12月下滑，預估2月將比1月少，3月目前還看不到，股王展望保守，今(8)日開低走低，早盤失守3,000元，一度下滑至2,965元，上演3,000元關卡保衛戰。
大立光去年第4季受到華為禁令、零組件缺料、新台幣升值等因素的影響，單季毛利率降至64.43％，創七季來低點；單季稅後純益69.52億元，季增18.5%，每股純益51.83元，則是去年全年的高點；累計去年全年毛利率66.9%，為五年來低點，稅後純益245.2億元，年減13%，每股純益182.86元。
針對今年今年首季展望，執行長林恩平表示，今年1月拉貨動能將較去年12月下滑，主因目前半導體相關產品缺貨仍然嚴重，2月則是受農曆過年因素影響，預估拉貨將比1月少，3月目前還看不到。
大立光率先舉行法說會，今日以3,020元開低，下跌10元，早盤一度下滑至2,965元，下跌65元，失守3,000元大關，盤中上演3,000元保衛戰，一度翻紅至3,040元。
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