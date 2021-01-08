台股開盤漲151點續創新高 台積電勁揚2.5％
台股今(8)日在期貨盤大漲帶動開高，尤其是台積電ADR漲幅達5.03%，更激勵台積電（2330）今（8）日開盤勁揚2.5%，台積電與大盤指數續創新高。
台股今日開盤指數為15,365.13點，大漲151點，台積電開盤股價衝高到580元，勁揚2.5%。
群益投顧說，資金行情湧入股市搶紅包行情，保守投資者會大買權值股，但是更多人是想要賺快錢，加上第1季財報空窗期較久，作夢題材個股最容易受到資金青睞。戳破美夢的個股在第1季不容易賺到價差，例如，穩懋（3105）降財測、大立光（3008）看保守，價差投資者要避開這類股票。
昨日美股四大指數漲幅介於0.69%~3.86%之間。其中，科技股表現亮，APPLE、FB、GOOGLE、INTEL、美光、高通上漲超過2%。台積電ADR上漲5.03 %、聯電（2303）ADR上漲1.90%。
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