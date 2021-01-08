台股再寫七大紀錄 首見七千金

台股昨（7）日在台積電領軍，權值股、高價股齊發功下，激勵指數開高收高，台股終場大漲逾230點，寫下包括15,214點收盤新高、上市櫃總市值攀升至50.73兆元、首見七千金等七大紀錄。

台股昨天開盤後持續攀高，由於權王台積電大漲，加上權值股齊力發功，且高價股族群執掌多頭人氣大旗，帶動指數大漲230點、收15,214點，盤中高點15,270點，均再度創下歷史新高。

隨市場交投熱絡、量價俱揚，帶動集中市場市值以46.36兆元刷新歷史紀錄；上市櫃總市值則攀升至50.73兆元，同步寫下歷史新頁；至於外資持有台股市值比重，昨日則攀升至45.75%，創下歷史新高。

此外，外資持續回補台積電連十買，推升昨日盤中股價一度衝抵570元新高，終場收在565元，雙創股價新高，總市值一天內大增4,148.9億元，創下14.65兆元新高；亞德客站上1,000元後，台股首見七千金；百元以上個股家數衝至221家，為歷史新高。

昨天高價股強勢表態，亞德客-KY亮燈強鎖漲停，收在1,035元，躍第七家千金股；信驊則首度站上2,000元大關，收2,020元；世芯-KY擠進高價股排名第十大之列。

目前台股十大高價股為大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY、旭隼、亞德客-KY、精測、聯發科、世芯-KY，昨日除大立光收跌、矽力-KY持平外，其餘皆上漲。信驊、亞德客-KY、聯發科、世芯-KY創歷史收盤新高；百元以上高價股逾六成收漲，扮演多方要角。

外資昨天買超164.5億元，自營商同步站在買方、買超42.8億元，投信則賣超4.1億元 ，三大法人合計買超203.1億元；八大公股券商則是趁勢逢高調節25.34億元。

市場專家指出，台股買盤近來逐漸向電子股、特別是高價股族群靠攏，由於基本面表現仍是左右高價股股價行情的主因，而高價股族群挾產業轉機或新興科技商機，獲利前景持續看好。

台股去年底本益比（PE）為21倍，新年度初始，約18.6倍。專家認為，若以今年台股企業獲利年增15%、PE與去年底相仿的21倍計算，則今年台股目標指數高點可望上看16,700點。