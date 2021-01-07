閎康去年合併營收30.62億元 創歷史新高 年增逾二成

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布去年12月營收為3.14億元， 年增28.5%，創單月新高；去年第4季營收為新8.22億元，年增17.1%；全年營收30.62億元，20.5%，單季及全年營收同創歷史新高。

閎康表示，儘管許多產業受到晶片短缺影響導，營運動能延宕，但閎康並非量產型公司，業績主要由新產品、新製程、新技術之研發帶動，較不受供需波動影響。

閎康強調，隨5G手機和IOT產品陸續推出，預期2021年5G滲透率將由2020年的19%翻倍至2021年40%，帶動半導體在手機和物聯網之內容價值提升，加上車市復甦，電動車因各大車廠相繼投入，銷售量大幅增加，整體車用半導體產值快速攀升，市場普遍預期，2021年全球半導體市場將成長近10%。

受惠5G及車用電子浪潮，相關晶片應用趨向多元化，客戶為加速產品上市速度，將更為倚賴檢測實驗室，協助縮短開發時程，閎康在材料分析（MA）、故障分析（FA）與可靠度分析（RA）領域深耕已久，能替客戶提出解決方案，加速研發進度。

此外，美國限制中國半導體產業採用美國技術，造成各國對半導體發展愈發重視。其中，中國大陸財政部於去年12月中公告，啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及半導體整體產業鏈；歐盟17國也為提高技術自主，計畫將在未來二到三年內投入1,450億歐元，推動研究及投資先進處理器及半導體技術。

美國雖未正式提出獎勵計劃，但美國半導體產業協會、英特爾及高通等公司，已不斷呼籲美國政府提供聯邦獎勵措施，以維持半導體產業競爭力。可預見半導體產業將為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展將百花齊放，也讓閎康等檢測實驗室扮演更重要角色。

閎康強調，全球半導體產業將因5G、車用電子滲透率提升，晶片開發更趨多樣化，在各國重視半導體產業，加速半導體研發，對在歐亞及美國布局的閎康將注入龐大商機。