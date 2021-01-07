快訊

疫情嚴峻！日相菅義偉宣布緊急狀態 為期一個月至2月7日

29歲美艷女星才剛發新作 遭客運迎面撞上不治身亡

閎康去年合併營收30.62億元 創歷史新高 年增逾二成

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
閎康科技在南科建置高階先進實驗室與專業團隊人力。圖／閎康科技提供
閎康科技在南科建置高階先進實驗室與專業團隊人力。圖／閎康科技提供

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布去年12月營收為3.14億元， 年增28.5%，創單月新高；去年第4季營收為新8.22億元，年增17.1%；全年營收30.62億元，20.5%，單季及全年營收同創歷史新高。

閎康表示，儘管許多產業受到晶片短缺影響導，營運動能延宕，但閎康並非量產型公司，業績主要由新產品、新製程、新技術之研發帶動，較不受供需波動影響。

閎康強調，隨5G手機和IOT產品陸續推出，預期2021年5G滲透率將由2020年的19%翻倍至2021年40%，帶動半導體在手機和物聯網之內容價值提升，加上車市復甦，電動車因各大車廠相繼投入，銷售量大幅增加，整體車用半導體產值快速攀升，市場普遍預期，2021年全球半導體市場將成長近10%。

受惠5G及車用電子浪潮，相關晶片應用趨向多元化，客戶為加速產品上市速度，將更為倚賴檢測實驗室，協助縮短開發時程，閎康在材料分析（MA）、故障分析（FA）與可靠度分析（RA）領域深耕已久，能替客戶提出解決方案，加速研發進度。

此外，美國限制中國半導體產業採用美國技術，造成各國對半導體發展愈發重視。其中，中國大陸財政部於去年12月中公告，啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及半導體整體產業鏈；歐盟17國也為提高技術自主，計畫將在未來二到三年內投入1,450億歐元，推動研究及投資先進處理器及半導體技術。

美國雖未正式提出獎勵計劃，但美國半導體產業協會、英特爾及高通等公司，已不斷呼籲美國政府提供聯邦獎勵措施，以維持半導體產業競爭力。可預見半導體產業將為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展將百花齊放，也讓閎康等檢測實驗室扮演更重要角色。

閎康強調，全球半導體產業將因5G、車用電子滲透率提升，晶片開發更趨多樣化，在各國重視半導體產業，加速半導體研發，對在歐亞及美國布局的閎康將注入龐大商機。

半導體 營收

延伸閱讀

立積去年營收53.5億元 創歷史新高

華宏去年12月營收9.1億 全年業績重回百億大關

閎康去年營收突破30.6億元創高 半導體檢測暢旺

車用晶片大缺貨 美3大車廠求助蕭美琴

相關新聞

三大內外資喊目標價千元 亞德客登台股第七家千金股

工具機股王亞德客-KY（1590）去年營收驚艷外資，在滙豐證券、瑞士信貸領先喊出逾千元目標價，今（7）日多達三家內外資再...

謝金河：15000點還能選什麼股？

走過二○二○，這個被全世界視為「最壞的一年」，台灣卻逆境譜出傳奇，不但繳出亮眼ＧＤＰ成績單，不論是出口、經濟成長率，都有非常耀眼的表現，台股也飛越高懸三十年的一二六八二，不斷飛越新高。

台股收漲230.87點 三大法人買超202.91億

台股今(7)日開高走高，一度衝達15,270.4點，尾盤漲勢略遭到壓抑，但仍收在歷史高點，終場以15,214點作收，上漲...

台積電續創新高 台股大漲230點收15,214點

台股今（7）日開高走高，在權王台積電（2330）續創新高帶動下，指數一度大漲286.7點，來到15,270點，不過尾盤賣...

寒流接二連三報到 概念股可望受惠

寒流接二連三，繼跨年寒流後，今(7)日起新一波寒潮報到，緊接著下周還有另一波的寒流，冷吱吱的天氣，相關寒流概念股有機會大...

中信估上半年大盤震盪偏上 留意英變異病毒風險

台股元月初順利站穩萬五關卡，中信銀今表示，未來半年整體大盤主趨勢為震盪偏上，但隨秋冬疫情嚴重，英國變異病毒導致歐、美無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。