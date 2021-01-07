台股收漲230.87點 三大法人買超202.91億

走過二○二○，這個被全世界視為「最壞的一年」，台灣卻逆境譜出傳奇，不但繳出亮眼ＧＤＰ成績單，不論是出口、經濟成長率，都有非常耀眼的表現，台股也飛越高懸三十年的一二六八二，不斷飛越新高。

2021-01-07 14:32