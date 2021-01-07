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台股收漲230.87點 三大法人買超202.91億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(7)日開高走高，一度衝達15,270.4點，尾盤漲勢略遭到壓抑，但仍收在歷史高點，終場以15,214點作收，上漲230.87點，成交量3,381.32億元；三大法人買超202.91億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股今(7)日開高走高，一度衝達15,270.4點，尾盤漲勢略遭到壓抑，但仍收在歷史高點，終場以15,214點作收，上漲230.87點，成交量3,381.32億元；三大法人買超202.91億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今(7)日開高走高，一度衝達15,270.4點，尾盤漲勢略遭到壓抑，但仍收在歷史高點，終場以15,214點作收，上漲230.87點，成交量3,381.32億元；三大法人買超202.91億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超164.52億元，投信賣超4.4億元，自營商買超（合計）42.8億元，其中自營商（自行買賣）買超29.58億元，自營商（避險）買超13.22億元。

台股今日開高走高，權王台積電（2330）續創新高，收在565元，上漲16元，鴻海（2317）收107元，上漲2元，聯發科（2454）也收紅，不過，股王大立光（3008）續跌，收在3,030元，下跌40元，聯電（2303）也翻黑作收，另外，高價千金股再添1家，亞德客-KY（1590）收1,035元漲停價位，大盤指數再站上萬五，收在15,214點，漲幅1.54%。

自營商 台股

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