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台積電續創新高 台股大漲230點收15,214點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今終場指數大漲230.87點，收在15,214點，成交量達3381.32億元。記者曾學仁／攝影
台股今終場指數大漲230.87點，收在15,214點，成交量達3381.32億元。記者曾學仁／攝影

台股今（7）日開高走高，在權王台積電（2330）續創新高帶動下，指數一度大漲286.7點，來到15,270點，不過尾盤賣單調節台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）等，壓抑指數收斂55.83點，終場指數大漲230.87點，收在15,214點，成交量達3381.32億元，留意下午股王大立光（3008）法說會釋出訊息。

美國期貨盤震盪上揚，亞洲主要股市也呈現上漲；盤面上，資金轉進電子族群，類股多數呈現走揚，其中，塑膠、橡膠、電機機械、電子零組件、半導體等漲幅居前，不過傳產股遭到資金調節，水泥、運輸、營建、造紙、玻璃陶瓷等壓在盤下震盪。

展望後市，統一投顧認為，2021年元月開春，台股連續三日突破歷史新高，昨日指數回測五日均線後留下影線，顯示下檔買盤強勁，指數低檔有撐，多頭格局不變；且外資2020年賣超台股5349億，且目前融券達112萬張，仍在相對高點水位，整體軋空行情持續。加上2020年第4季上市櫃公司財報利多可期，以及第1季電子及傳產利多不斷，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期。

台股 台積電

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