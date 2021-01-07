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營收創新高股 成盤面焦點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

上市櫃公司陸續公告2020年12月營收，截至7日中午，12月營收創下歷史新高的有家，包含：鴻海（2317）、亞德客-KY（1590）、南電（8046）、鈊象（3293）等；其中，今日股價表現亮眼的有：天鈺（4961）、晶心科（6533）、車王電（1533）等攻上漲停板，漲勢相當亮眼。

進一步來看，受惠於基本面繳出亮眼成績單，亞德客-KY、金麗科（3228）、健椿（4561）以及威鋒電子（6756）等股價盤中漲幅也超過5%，另外，鴻海、葡萄王（1707）、加百裕（3323）、創意（3443）、新普（6121）、矽創（8016）以及南電等，也呈現走揚。不過，實威（8416）、崧騰（3484）、璟德（3152）、全新（2455）等則壓在盤下震盪。

第一金投顧董事長陳奕光認為，看好上市櫃公司12月營收可望繳出新高紀錄，進而帶動2020年第4季、2020全年獲利再創新高，可望有高配息，台股在四高利多加上新台幣表現強勢下，對於後市不看淡，短線急漲後，可能遇到高檔震盪壓力，但中長期持續樂觀看待今年挑戰16,400點的歷史新高點。

營收 鴻海

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