訊連旗下玩美移動獲高盛投資 盤中股價亮燈漲停

軟體大廠訊連（5203）持有約四成股份的轉投資公司玩美移動今（7）日宣布，完成由投資銀行高盛（Goldman Sachs）領投的C輪5,000萬美元融資。這項利多也刺激訊連股價走高，今日進入午盤前即鎖死漲停、來到113元，回補10月底的跳空缺口，一甩近期股價的低迷表現。

訊連股價在去年9月初達到波段高點127元後，一路走低，10月底至11月初更因第3季獲利表現不如預期，掉到98.6元的低點，並來回盤整約二個月。今日訊連拉升至113元後，已回補10月底跳空缺口，後續漲勢可期。

玩美移動成立5年，致力於發展AI與AR美妝科技，運用AI臉部特徵辨識技術，讓消費者可以輕鬆體驗不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務。

玩美移動幾乎100%的客戶都在海外，是台灣相當少見的國際軟體公司。在B2B部分，玩美移動與全球超過300家美妝品牌合作，橫跨彩妝、保養、粉底、髮色等類別；B2C的「玩美」系列 App，則已在全球累計超過9億次下載量。

回顧玩美移動過去募資情況，在2017年，玩美移動獲得A輪募資2,500萬美元，由創世夥伴資本領投，另有元大亞洲投資、美國Extol Capital及訊連科技共同投資；2019年，獲得阿里巴巴投資，並建立策略合作夥伴關係，將AR技術導入天貓、淘寶等電商平台，但未公布投資細節。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎指出，新獲的C輪融資會用於全球業務拓展與AI科技研發，涵蓋範圍包含電子商務、實體零售、社群媒體、品牌官網或網頁及手機App等平台，提供360度全方位的最佳美妝科技解決方案。