台股盤中大漲逾200點 證券股續強

台股今（7）日開高走高，盤中大漲逾200點，指數站上15,200關卡，而盤面上類股輪動明顯，今日證券類股續強，宏遠證（6015）、大慶證（6021）飆漲停、福邦證（6026）、統一證（2855）、康和證（6016）、群益證（6005）、大展證（6020）等股價漲幅也在5%以上，表現相當亮眼。

受惠近期台股量能增溫、且去年及今年台股市場走勢亮麗且市場熱絡，挹注證券類股營運表現，帶動證券股躍居盤面焦點。進一步來看，宏遠證去年IPO業務表現積極、且持續強化經紀業務體質，外資昨日回補千張，帶動股價連拉四根紅K棒，股價周漲20.8%，股價續創波段新高，成為此波漲勢最亮眼的證券股。