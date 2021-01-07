台積電發威衝達570元、市值14.78兆 雙創歷史新高

台積電（2330）今(7)日開高走高，盤中衝達570元，上漲21元，市值激增至14兆7,803.28億元，雙雙創下歷史新高，盤中漲幅3.27%，台積電大漲帶動台股大盤指數大漲逾220點，再創歷史新高。

台積電ADR周三收漲2.52%，以115.61美元作收，連漲五天再創新高，較台北交易股票溢價17.84%，外資在台積電下周法說會前也展開調高目標價動作，統計已有14家外資將目標價上調至600元之上，目前最高喊到650元。

ADR連漲，外資連九買，台積電持續刷新歷史天價，今日早盤以554元開高，盤中低點553元，高價則衝至570元，台積電強漲進一步推升台股大盤漲勢，盤中一度衝達15,252.81點，再創下歷史新高。