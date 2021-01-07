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台股重返15,000點 蔡鎮村：留意法說會、財報股

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今早盤重返15000點。記者曾學仁／攝影
台股今早盤重返15000點。記者曾學仁／攝影

美國總統爭議問題底定，台股鬆口氣，台積電（2330）開高盤助攻，加權指數重返15,000點，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，整體而言台股呈現溫和漲勢，溫水煮青蛙的軋空季，對後市能走較穩健。

昨日台股巨量上下沖刷洗禮，但三大法人籌碼變化不明顯，顯然是獲利了結造成賣壓，正如車速太快務必踩煞車，爆衝易造成傷害。在台灣經濟穩健助攻之下，交易人沒必要太早轉為空頭操作策略，在開盤漲太快，有必要先拔檔獲利了結，尾盤拉低再買回。

在台股基本面，主要234檔成分股當中，有68檔公告2020年12月營收，有41檔呈現月增；58檔呈現年增，49檔呈現季增，有25檔三個選項皆成長。

展望後市，交易人宜多關注本月重點為季營運法說會（今日下午登場的大立光（3008））、美國大財報周對相關個股的動態（本周重點為美光）及本支出因應訂單需求，宜擇機布局相關個股。

台股

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