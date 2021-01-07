三大內外資喊目標價千元 亞德客登台股第七家千金股

工具機股王亞德客-KY（1590）去年營收驚艷外資，在滙豐證券、瑞士信貸領先喊出逾千元目標價，今（7）日多達三家內外資再把亞德客目標價升破千元關！除了高盛證券一口氣喊到1,350元排行第一高，大和資本、及元大投顧也分別升上1,050元、1,080元，激勵亞德客今開盤強攻千元，台股七千金成形！

亞德客同時為台股近年首見傳產千金股，在亞德客之前的六大電子千金，分別是股王大立光（3008）、矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）以及旭隼（6409）。

高盛基於四理由看好自動化產業復甦後加速擴張，包括全球5G半導體設備資本支出成長、中國新基建及自主發展半導體、供應鏈生產基地分散化，與電動車帶動車用支出增加。高盛主要樂觀亞德客及台達電（2308）基本面動能，目標價分別提高到1,350元、370元。

大和則表示，亞德客今年受惠全球基建和5G建設擴張，氣動元件需求續強無虞，值得注意去年12月，亞德客訂單就已經創新高，主要來自工具機和電動車電池需求。

大和指出，短期而言，亞德客第1季營收將因為農曆春節低於前一季，但氣動元件需求的強度不減，加上去年第1季中國市場受到疫情衝擊，亞德客首季營收的年成長幅度上看六成以上。後2、3季持續成長。

此外，大和也看好，亞德客線性滑軌產品自第2季起放量，雖然今年營收比重預估在中個位數，不過拜工具機景氣強力反彈，線性滑軌毛利率可望不錯。整體將亞德客今明年每股純益（EPS）提高到31元、34元。

工具機指標還有剛公布營收也繳出亮眼成績的上銀（2049），高盛維持「買進」評等及540元目標價，大和也重申「買進」，凱基投顧則將目標價提高到516元。