疫苗助攻經濟復甦 科技股多頭趨勢不墜

美國通過2.3兆美元紓困案、疫苗正式在美國開放施打等利多，使經濟成長重回正軌的可能性增加，美股多頭續命前進。富蘭克林華美投信表示，由趨勢來看，多頭走勢中科技股表現勝過價值股，加上疫苗問世、政策支持，科技股預估2021年仍將走多頭趨勢，建議應趁早布局AI新科技趨勢，或以定期定額方法，長期投資掌握市場商機。

富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人黃壬信表示，從趨勢上而言，多頭行情愈走到後期，預期成長股(科技股)表現優於價值股的程度更加明顯，再加上5G、AI、自動化，雲端物聯網等技術成熟並商用化，人類對於創新科技的需求提升，具備研發及創新能力的科技公司將脫穎而出，其股價更容易以不合理的幅度與速度飆漲。

由於美國新任總統拜登將於1月初走馬上任，拜登競選政策也支持環保與潔淨能源一環，與台灣政府目前積極推動的綠能、風力發電概念如出一轍，黃壬信分析，為降低空污影響，歐洲各國紛紛訂出燃油車(ICE)的終結日，其中德國2030年起禁售燃油車；同時，中國亦計畫2035年前純電動車(NEV)與混合動力車(HEV)使用率各50%，之後不再使用燃油車。

黃壬信表示，搭配燃油車趨勢，以及電池生產技術提升使電動車成本下降，電動車普及指日可待，與電動車相關的車聯網(IoV)、車載通訊(V2V)、ADAS(輔助自駕系統)等科技元件需求大增，智慧車概念股將受惠，帶動股市新一波行情。

不僅如此，黃壬信分析，因應交通運輸的智慧化需求，包括道路上交通號誌、周邊電線桿、路燈、防撞護欄等到電子看板都將加入智慧系統，不僅人與車、車與車也可互相溝通，最後串聯到整個城市新風貌，無論住家、商辦大樓、公共設施也全都跟進智慧化，提供人工智慧全自動的服務。