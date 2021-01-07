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大立光法說會前股價走弱 面臨3,000元關卡保衛戰
大立光（3008）法說會將在今(7)日收盤後登場，為重量級大廠法說會打頭陣，法人關注iPhone拉貨動能、新廠進度、及手機零組件供應鏈傳出缺料、匯損等問題，加上12月營收表現不如預期，衝擊股價走弱，早盤以3,015元開出，下跌55元，面臨3,000元關卡保衛戰。
法人認為，今日法說會所釋出的訊息，將是評估今年是否可以回溫的重要依據；也有法人坦言，市場兩大疑慮主要是在對大立光成長可能趨緩、及對市場的獨占能力產生質疑，在股價表現目前看不到底，仍需靜待築底。
大立光去年12月營收49.11億元，月減6%，年減4%；累計全年營收559.44億元，年減8%；預估今年1月拉貨動能將較去年12月下滑。
大立光今日以3,015元開低，一度下滑至3,010元，盤中跌幅1.14%；法人關切今日盤後法說會所釋出的訊息，將是研判基本面的重要依據，另外在技術面上則要觀察前波低點2,945元能否守住。
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