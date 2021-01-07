證交所統計：自營商昨大賣金融股

自營商昨(6)日在自行買賣方面呈現大賣超62億元，賣出鴻海（2317）等權值股，其中，金融股占大部分。

自營商發行權證等衍生性商品會進行避險，昨日自營商避險賣超22.4億元，主要是依投資人買賣權證等衍生性商品而操作；但另一方面，券商自營部的自主操作在昨日呈現大賣超，昨日三大法人賣超89.7億元，自營商自行買賣占大部分。

根據證交所統計 ，昨日自營商自行賣超的前25大個股，依賣超張數排序為：鴻海、中鋼（2002）、台積電（2330）、華邦電（2344）、開發金（2883）、新光金（2888）、中信金（2891）、中石化（1314）、華新（1605）、國泰金（2882）、永豐金（2890）、第一金（2892）、玉山金（2884）、華南金（2880）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）、華航（2610）、萬海（2615）、台企銀（2834）、台新金（2887）、富邦金（2881）、陽明（2609）、彰銀（2801）、台玻（1802）及台塑化（6505）。