快訊

天天有疫情！我新冠境外再+3 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所統計：自營商昨大賣金融股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
券商大賣金融股。記者黃仲裕／攝影
券商大賣金融股。記者黃仲裕／攝影

自營商昨(6)日在自行買賣方面呈現大賣超62億元，賣出鴻海（2317）等權值股，其中，金融股占大部分。

自營商發行權證等衍生性商品會進行避險，昨日自營商避險賣超22.4億元，主要是依投資人買賣權證等衍生性商品而操作；但另一方面，券商自營部的自主操作在昨日呈現大賣超，昨日三大法人賣超89.7億元，自營商自行買賣占大部分。

根據證交所統計 ，昨日自營商自行賣超的前25大個股，依賣超張數排序為：鴻海、中鋼（2002）、台積電（2330）、華邦電（2344）、開發金（2883）、新光金（2888）、中信金（2891）、中石化（1314）、華新（1605）、國泰金（2882）、永豐金（2890）、第一金（2892）、玉山金（2884）、華南金（2880）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）、華航（2610）、萬海（2615）、台企銀（2834）、台新金（2887）、富邦金（2881）、陽明（2609）、彰銀（2801）、台玻（1802）及台塑化（6505）。

延伸閱讀

鴻海目標價 外資喊到130元

拜騰融資案 鴻海動向聚焦

證交所去年EPS逾7元 歷來最佳

證交所：逐筆交易及盤中零股交易制度成效顯著

相關新聞

台積電早盤衝達559元 開年來4天市值激增7,519億元

台積電（2330）持續創歷史新高，今(7)日以554元開高後一度衝達559元，上漲10元，市值達14兆4,950.93億...

英國變種病毒讓人超緊張 生技股還行嗎？ 留意這些「無人聞問」績優股

在疫情加劇之際，生技股再次引起市場關注，不過，經過了2020年上半年對防疫資源的需求高峰，退潮過後的生技股，最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司。

美國會藍色浪潮 群益：三大產業與金融方向將有影響

美國喬治亞參院重選結果出爐，民主黨在參議院及眾議院取得優勢，美國拜登當選美國總統，在今年1月20日宣誓就職。群益投顧表示...

法人：美民主黨完全執政 留意拜登落實政見潛在影響

美國喬治亞州參議員第二輪選舉，開票過程互有領先，但最終民主黨以些微差距取得兩席參議員，意味即將就任美國總統的拜登，所代表...

富邦證券：今年科技股投資方向鎖定電動車、半導體及5G

台灣的科技產業結構轉型，由低附加價值的硬體代工轉型成為高毛利率的半導體與電子零組件供應鏈，因此帶動了台灣經濟與台股在新冠...

大立光法說會前股價走弱 面臨3,000元關卡保衛戰

大立光（3008）法說會將在今(7)日收盤後登場，為重量級大廠法說會打頭陣，法人關注iPhone拉貨動能、新廠進度、及手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。