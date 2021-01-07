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台積電早盤衝達559元 開年來4天市值激增7,519億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）持續創歷史新高。（本報系資料庫）
台積電（2330）持續創歷史新高。（本報系資料庫）

台積電（2330）持續創歷史新高，今(7)日以554元開高後一度衝達559元，上漲10元，市值達14兆4,950.93億元，統計今年開紅盤以來4個交易日，股價上漲29元，市值激增7,519.81億元；台積電走高推升台股大盤指數再衝上萬五大關。

台積電ADR周三收漲2.52%，以115.61美元作收，連漲五天再創新高，較台北交易股票溢價17.84%，外資在台積電下周法說會前也展開調高目標價動作，統計已有14家外資將目標價上調至600元之上，目前最高喊到650元。

新台幣持續升值，對以新台幣計價的公司營收及獲利恐造成不利影響，法人推估，新台幣每升值1%，將影響台積電獲利約0.5%，且潛在影響台積電毛利率與營益率各約0.2~0.4個百分點。

台積電財測已改用美元計算，但近期新台幣對美元持續強勢，是否造成未來財測的影響，預期將成為法人關注的重點。

台積電今日以554元開出，續創新高，早盤衝達559元，盤中漲幅1.45%，台積電持續飆出歷史新天價，為台股重新攻上15,000點的重要動能。

台積電

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