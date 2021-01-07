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台股再戰萬五關卡 漲76點開在15,059點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今早盤再度返萬五大關。 中央社
台股今早盤再度返萬五大關。 中央社

美股表現分歧，四大指數收盤漲跌互見，而台股今日開盤上漲76.39點，開在15,059.52點，在台積電（2330）、鴻海（2317）領軍上漲下，指數再度站上15,000關卡。

由於民主黨拿下2席參議員補選，激勵基建、新能源股強勢上漲，且美債殖利率跳升，亦帶動金融股全線大漲。不過，科技巨頭FAAMG則全數重挫超過2%，市場類股輪動。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲437點，或1.44%，收在30829點；標普500指數上漲21.27點，或0.57%，收在3748.14點；Nasdaq指數下跌78.16點，或0.60%，收在12740.7點；費半指數下跌9.21點，或0.32%，收在2827.96點。

法人認為，指數昨日回測五日線有撐，終場以黑K棒留下影線作收、結束日K連四紅，目前短中長期均線維持多頭排列，加上月線持續向上攀升可望成為支撐，跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。

台積電

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