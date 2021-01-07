航運類股漲翻天，小散戶還能買嗎？股市大咖：切忌追高，這3大產業更有成長性！

摘要 近期航運類股陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）紛紛大漲，投資人還能買嗎？作者認為股價暴漲反應短期供需失衡，未必是長期趨勢，建議短線操作即可。2021年更應該關注具有成長力的3大產業：半導體、5G和電動車產業。

各國因為疫情鎖國或是封城，導致貨運的需求激增，前幾年景氣停滯，航運業者沒有新增太多貨櫃，以致需求突然增加，供需失衡，運價節節攀升，促使相關獲利和股價表現暴漲，價量齊升，但這種現象僅能維持一時，並非長久的趨勢改變，

提醒各位小心謹慎，近期大漲的航運類股：陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）等，只宜短打不宜中長期投資，切忌盲目追逐！

揮別2020年，迎接2021年，相信全球民眾有更別以往的感受，新冠疫情完全顛覆了經濟、產業、就業、生活、教育乃至於旅遊和投資，各方面皆展現新樣貌！

去年疫情的發展擴大資本市場的波動區間，用「大破大立」形容不為過，一般來說，從眾是最簡單的事情，疫情擴散之初，市場恐慌情緒不斷升高，造成全部的人都跟著拋售股票，導致連番重挫，熔斷不止。

結果在極度悲觀之際，股市開始觸底反彈，隨著各國政府和央行陸續採取緊急救濟紓困、財政、貨幣寬鬆政策，多管齊下並持續壓低利率，充沛資金的源源湧入，推升市場流動性造就全球股市由熊轉牛，履創新高！

我的看法就是股市永遠反應預期，之前的重挫是過度看空，投資人嚴重低估價格！反市場操作仍然是能否成為最大贏家的重要關鍵！即使每次的利空事件衝擊皆以不同的原因冒出，但最後走勢還是回歸到資金、利率和景氣走向！

美國前總統川普主導下的各種貿易制裁、中美貿易爭端也造成很多產業、公司的版圖重新洗牌，無疑地，台灣半導體產業和相關產業鏈反而成為受惠者，也造就科技股價的激情演出，迄今仍方興未艾！

股市的熱度也刺激各投信一直推出被動式ETF基金，大量吸引散戶、投資人的投入，不過部分商品，如之前的石油ETF因過度買超而形成不正常的溢價，最後是油價下跌、規模過小被迫下市，致使不少投資人損慘重。金融商品因應各式需求而生，投資人再購入以前，務必詳細了解各項資訊，不應輕信傳言、盲目跟從。

2021年股市將繼續升溫，美元走弱加上新台幣持續升值，主因在於海外資金回流，以及過去多年來央行過度干預所致，也造成資金湧向股市和房市，開放零股交易吸引小額投資人也助長股市熱度。

展望來年，我的建議是：

1.疫苗已經問世，疫情早晚會獲得控制，同時也因為尚未完全底定，所以各國央行仍維持寬鬆貨幣政策、加碼紓困措施，所以消費復甦力道也能夠有所期待！

2.內需服務業和先前疫情受害股可能會逐漸反彈回升。

3.由於各方需求開始增強，加上5G和電動車的產業趨勢啟動，2021年高科技公司的發展仍然會多彩多姿！

4.反聖嬰現象會帶來更多影響，主要是在農產品和一些大宗物資的供需可能失衡，其次，如果景氣復甦也必然刺激金屬需求！

股市創新高，可能會影響很多投資人的心理負擔，「是否可以追高？或是可能套牢？」我的看法是現在的高點也有可能是日後的低點，持續審慎樂觀看待後市！

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