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績優中小電子股 強勢

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（6）日受制於高檔獲利賣壓湧現，震盪拉回收小黑，所幸資金持續良性輪動，廣宇（2328）等中小型電子股，挾業績亮麗或營運展望佳題材，股價硬挺拉高，扮演盤面多頭人氣指標。

外資買盤歸隊，台股一路過關斬將，昨日最高漲抵15.197歷史高點，但因短線乖離大，加上美股期貨電子盤翻黑，引發自營商等內資調節賣壓出籠，航運等漲多傳產股紛紛拉回，台積電、鴻海、台達電則扮演穩盤角色，指數最後僅收小黑。

盤面短多持續鎖定12月營收亮麗、今年展望正向及籌碼穩定的中小型電子股操作，以近五日法人買超逾900張、市值低於500億元、昨日強勢上漲個股來看，計有廣宇、義隆、明泰、金像電、柏承、愛普等十檔，主要為IC設計、印刷電路板（PCB）、網通族群。

義隆去年12月營收16.8億元，改寫單月歷史次高，近期外資及投信連日回補，昨日股價漲4.2%收149元，拉出連四紅，創三個月來高點。至於愛普跟進其他矽智財股補漲，昨日強漲9.7%收479.5元，外資連三買。

PCB族群方面，鴻家軍旗下廣宇，挾Apple Car題材，股價持續噴出，昨日連三日強勢攻頂，終場收34.1元，創2011年10月來新高。外資相當看好的金像電，受惠於伺服器景氣落底，吸引法人買盤回籠，昨日漲2.8%收54.4元，連三日收高。

大型本國投顧則認為，台股波段漲升架構並未改變，但在連續上漲與均線乖離擴大後面臨收斂壓力，短線有進入整理疑慮，當前操作選股優先聚焦今年營運展望成長，同時股價經過整理後近日技術面轉強等相關個股。

外資 台股

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