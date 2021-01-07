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就市論勢／封測、電動車、航運 聚光

經濟日報 / 謝晨彥（豐彥財經執行長）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

2021年第一周，新興股市表現普遍優於已開發市場，並繼續以科技產業作為投資主軸。上半年全球投資主軸仍會在5G、物聯網、AI及電動車等科技題材。尤其是電動車，在去年12月蘋果發出Apple Car消息後，引起全球汽車業關注，更導致特斯拉市值瞬間蒸發不少，逼得馬斯克跳出來嘴砲蘋果電池技術、調降車款售價等一連串動作來安撫投資人信心。

電動車話題也讓台廠供應鏈受惠，除Apple Car的消息外，外資機構預期今年全球電動車市場成長幅度可達五至六成，對電動車概念股營收成長自是一大利多。此外，法人也聚焦台股半導體漲價概念和航運族群，尤其全球晶圓荒短期還不會結束，漲價效應甚至擴及12吋廠。貨櫃航運目前仍是一櫃難求，運費漲幅翻了一倍，甚至連散裝運費也因原物料需求升溫出現調漲趨勢。

投資建議

大盤指數觸及15,000點後引發獲利賣壓，但觀察台積電、台達電、鴻海主要電子權值股價表現仍相當穩定，意味外資持續看好台股，這波趨勢行情才剛開始。第1季可投資題材有不少，諸如半導體設備、被動元件、封測、電動車及航運族群，建議可以相關ETF操作，降低選股困難。

電動車 台股

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