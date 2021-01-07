台股巨震 爆5,339億天量

台股昨（6）日盤中再創15,197點歷史新高，惟衝上「萬五（15,000點）」後，大盤震盪甩轎拉回，高低點震盪達360點，集中與櫃買市場合計成交量則首度突破5,000億元，爆出5,339億元歷史新天量，行情上沖下洗。

市場專家認為台股進入震盪期，「三戲碼、一變數」將是台股近期焦點，三戲碼包括營收與年報、法說、美股超級財報，一變數則是美聯準會將公布的利率決策會議紀錄。

在鴻海、台積電等強勢股未轉弱前，台股仍有機會再戰波段高點，但逢高不宜失去持股警戒意識。

台股昨日延續多頭氣勢，一度上漲近200點，衝上15,197點再寫新高，但11點過後，獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場小跌16點，跌幅0.11%，收14,983點，日線終結連四紅。

櫃買指數方面，昨天盤中最高187.99點，是逾13年、2007年10月29日以來新高，但中小型股殺聲震天，終場拉回幅度較大，下跌1.69點，跌幅0.91%，收184.26點。成交量上，昨日集中市場成交值創歷史新高、達4,386.56億元；櫃買952.92億元，為史上第六高；兩市場合計5,339.48億元，史上最高，首次突破5,000億元大關。

台新投顧總經理李鎮宇表示，指數昨日上演大震盪甩轎走勢，「開高走低、午盤翻黑、尾盤再回穩」，顯示投資人有居高思危的意識，也讓大盤漲勢停頓。

不過，台積電盤中再創555元新高價，終場上漲7元、收549元；鴻海上漲1元，收105元，這些強勢指標股未轉弱前，台股仍有機會再戰高點。

第一金投顧總經理陳奕光則指出，外資昨天雖轉賣，但賣超金額很小；昨天法人動向上，自營商賣超84.4億元，投信賣超3.7億元，外資賣超1.2億元，三大合計賣超89.7億元。八大公股行庫買超34.3億元。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股創高後盤勢多空震盪，營收與年報、法說、美股財報，及美聯準會將公布決策會議紀錄的「三戲碼、一變數」，將是短線盤面主軸。

營收與年報方面，上市櫃公司的2020年12月營收及全年財報將陸續揭露，股市進入「超級財報」期間，市場「汰弱擇強」操作同步上演，個股強者恆強態勢日趨明顯。