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台股跌破萬五 投信：外資續買、多頭不會停

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今日終場下跌16.9點，收14,983.13點，失守15,000關卡，成交量達4,342.14億元。 記者曾學仁／攝影
台股今日終場下跌16.9點，收14,983.13點，失守15,000關卡，成交量達4,342.14億元。 記者曾學仁／攝影

台股今天大洗三溫暖，加權指數開盤一度上衝至新天價1萬5197點，不過隨之賣壓出籠，指數最低回落360點，最終收盤價跌破萬五大關，收在1萬4983點，小跌16點，成交量則放量至新天量4342億元。投信業者指出，只要外資持續站在買方，預期台股多頭並未就此停歇。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股連日多漲且頻創新天價，讓投資人既期待又怕受傷害，且近兩日台股量能改寫歷史新高，因此在今天指數創高後引發獲利了結賣壓出籠；不過，從之前成交量能來到3000億以上水位時的經驗來看，也曾一度引發市場賣壓，但當這樣的成交量能成為新常態時，指數旋即一甩不安情緒，持續揚升。

葉獻文說，這波帶動指數創高的要角，除了晶圓龍頭大廠等，還多了過往被市場視為大牛股的的代工組裝廠、鋼鐵、航運，反映出現在左右多頭的動力來自於外資買盤與回補力道，只要外資持續站在買方，預期台股多頭並未就此停歇。

葉獻文分析，根據2006年以來的紀錄，外資從未連續兩年賣超台股，而去年外資從台股撤出5395億元，金額為台股史上之最，預期進入2021年，在台股企業獲利看升以及國際資金寬鬆環境之下，有望見到明顯的外資回補買盤，進而成為推升台股指數的主要動能。

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