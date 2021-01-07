名人理財1>> 18歲存到第一桶金，懂得賺錢才能環遊世界，他大方分享財富累積要這樣做

「很多人認為我是富二代，才有那麼多錢到處飛、環遊世界、住在很棒的飯店、搭乘頭等艙，但其實我只是努力賺錢，再好好花錢而已。」網路上小有名氣、台灣哩程研究社社長法比安，經常在社群上分享旅遊的經歷與各國美食、美景，讓網友羨慕不已。就有網友問法比安是不是有個「富爸爸」？但其實法比安的富爸爸就是他自己，他說：「我高中讀書開始打工賺錢，讀大學前就存到人生的第一桶金。」光鮮亮麗的背後，是從小養成的理財觀念。

圖／法比安 提供

法比安回憶，從小媽媽就教他與弟弟要學會記帳，但他並不特別喜歡這項「工作」，所以從年少時就養成若不想記帳，就要「懂省錢、多賺錢」，他特別會精打細算，「我是那種會等通路有折扣的時候，衝進去囤貨的類型。」法比安想，除了省錢，或許努力賺到額外可以自主分配使用的錢，就不用記帳了。於是大學念商的法比安，除了賺錢，也開始投資，曾自己操作過股票的他分享「投資股票最好是要自己盯盤，但那真的太累了，後來當老闆後越來越忙，真的沒有時間，資金就被套住了。」後來他發現另一項投資工具，那就是台股基金。

圖／法比安 提供

現年31歲的法比安是餐飲企業的老闆，對於工作親力親為，又同時要兼顧目前經營的社團的他而言，還有個許多人不知道的身分，就是國際企業的專業經理人。時間多重切割下，他選擇將投資交給信賴的專業經理人，才能把更多的心力放在工作或自己的興趣上。法比安大方分享他今年投資的兩檔基金，分別是復華全球大趨勢基金與復華中小精選基金，獲利均超過50%，尤其疫情後台股市場持續上揚，他認為要長期投資，應選擇熟悉的市場，而台灣中小型企業的爆發力，對於年輕的他來說，只要拉長時間就可以平均掉波動，更有機會享受數倍的獲利，這也是為什麼現在投資台股基金正夯的原因。

法比安認為，每個人都有適合自己的投資觀，不過他建議40歲前，不用追求穩定配息的商品，若是配息配到本金，資金就會越來越小，最終沒有複利效果。「逢低買進、逢高賣出這我們都知道，而基金經理人的工作就是要選擇好的標的，他們絕對比我們自己看盤和判斷進出場點還專業，我的經驗，交給經理人最好。」但是他也表示選好標的之後下一個困難點也因此而生，到底要設定多少%停利？停利之後再投資的商品標的要選擇甚麼？因為每天工作那麼忙錄，常超過半年才看帳單一次，每次看帳單有獲利的時候，要不要整筆贖回都是傷腦筋的問題。

今年1月4日上市募集的「復華好收益基金」主張《自動停利》。每半年結算一次，將「已實現資本利得」做為可分配收益來源，分紅給投資人。這樣創新的產品設計機制在募集前已造成市場熱烈討論。因為基金自動會停利的機制，剛好可以解決像法比安這類型的投資人。

圖／CMoney 提供

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。

資料來源：CMoney，2020/11/26。上述包含上市上櫃公司及TDR。若該年度最後交易日無收盤價者，不列入計算。股價報酬率以還原權息之股價計算。

同時因為分紅不會配到本金，短期收到現金滿足安全感以及可以靈活使用，例如做為出國的津貼，或是如果剛好遇到市場修正還有子彈可以加碼，加上分紅『只分一半』，代表另一半留下來在市場上繼續投資，長期能累積淨值的優勢。

台股以多頭為主，目前已站上15000點，在高檔震盪的氛圍下投資人仍是看好2021年的成長性。喜好台股的投資人們是否看得到也賺得到？可以用比較穩定但是相對報酬率較低的0050參與市場。退而求其次，轉抱高股息可能錯失股價成長性，甚至不如大盤，建議也可以參考法比安的方式，選擇由經理人選股的主動操作型基金，擁抱成長性換取更佳收益。