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台股爆天量震盪 跌16點收14,983點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股終場下跌16.9點，收14,983.13點，失守15,000關卡，成交量達4,342.14億元，爆出史上換手天量。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股終場下跌16.9點，收14,983.13點，失守15,000關卡，成交量達4,342.14億元，爆出史上換手天量。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（6）日上沖下洗，早盤在買單拉抬下，指數一度來到15,197點，然午盤過後震盪壓力出籠，指數由紅翻黑，一度來到14,837點，而尾盤在台積電（2330）拉4元，推升台股跌幅收斂，終場下跌16.9點，收14,983.13點，失守15,000關卡，成交量達4,342.14億元，爆出史上換手天量；而櫃買市場跌1.69點，收在184.26點，成交量達917.64億元

美國期貨盤走跌，壓抑亞洲股市表現，台股今日震盪加劇，盤中高低差距360點，而台積電扮演支撐角色，尤其大單在尾盤敲進，終場上漲7元，收在549元，續改寫新高紀錄，鴻海（2317）、聯電（2303）也收漲；此外，晶電（2448）與隆達（3698）換股成立富采投控今日掛牌高掛漲停、廣宇（2328）、嘉澤（3533）等等也攻上漲停價位。

展望後市，法人認為，台股急漲且觸碰15,000關卡，短線將有高檔震盪壓力需克服，中長線來看，2020年第4季上市櫃公司財報利多可期以及第1季電子及傳產利多不斷，建議投資人逢低找績優股承接。

台股 台積電

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