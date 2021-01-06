密碼197遇巨量怎麼辦？分析師：台積電與美股居關鍵

2020年1月6日盤中高點12,197，2021年1月6日盤中高點15,197點，相隔一年差距3千點，今(6)日碰上天量而出現震盪，分析師們說，接下來要看台積電（2330）及美股的後續表現。

華南投顧董事長儲祥生說， 雖然今天再爆巨量，盤勢也開高走低，但過往也曾現類似現象，但只要美股還居強勢，台股仍可安然度過。日盛投顧總經理鍾國忠表示，今日量能有點失控，但只要台積電穩住，大盤跌幅仍屬可接受範圍，近月的日均量還能保持在2,700~2,750億元，大盤量能還屬健康。

今日有期貨周選擇權結算，在尾盤將會更加影響盤勢震盪，股市分析師杜金龍說，今日要留意是否出現三波殺盤量，如最後殺低，很可能形成去年7月28日的大量是突破量、去年11月30日是換手量，今日就成為套牢量了。

杜金龍說，展望今年股市高點在15,000~16,000點的法人機構較多，看指數在16,000點以上者較少，所以，股市遇到萬五關卡後，盤勢可能會進行整理。此外，技術指標的KD與MACD也乖離過大，因此需要拉回整理的機率也較高。

今日權值股震盪幅度也較大，分析師們說， 主要還是看台積電的護國神山撐盤力道，以台積電上漲1元可拉抬指數8.57點計算， 台積電今日對台股又貢獻至少50點左右的漲升點數，大盤爆巨量後，接下來仍要視外資給予台積電600元目標價是否能穩住台股走勢。