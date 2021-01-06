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台股巨震360點！總量估突破5,000億元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股2021開年後快速飛越15,000點大關，今天早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股續強，早盤再見大漲百點風采，但隨後高檔賣壓湧現，強勢權值股幾乎全數翻黑，大盤一度下挫160點，使午盤成交量已突破3,600億元，券商軟體預估，全天可能高達4,600億至4,800億元，將改寫先前MSCI生效導致台股爆量表現。

今天台股指數大震盪，早盤雙王領攻，大盤曾強漲近200點，但接近11點快速下殺，12點時跌幅高達160點，隨後多方力挽又拉到平盤，惟不久又轉跌，換算高低點振幅高達360點，使得交易量到12點30分左右，已突破3,600億元，報價軟體估算，今天光是集中市場就可能爆出4,600億元至4,700多億元的超巨量。

此前2020年11月30日MSCI權重生效，一度推升台股成交值衝4,000億元、達4,096億元，當天計入櫃買市場成交666億元，上市櫃合計有4,762億元左右的大量，為歷史第一。

而今天光是集中市場就可能有4,600億至4,700多億元，計入櫃買市場不排除衝破5,000億元，12點40分左右櫃買市場已成交788億元，逼近800億元，買賣盤激烈換手。

今天多檔強勢股高檔拉回，法人提醒，投資人應留意高檔出量為上漲趨勢反轉警訊，尤其台股短線急漲已出現均線大幅乖離，手中有多單可適度減碼，待拉回再布局。至於受惠台股爆大量，今證券股躍居盤面焦點，宏遠證券（6015）、致和證券（5864）、福邦證券（6026）等早盤飆漲停。

台股指數 櫃買

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