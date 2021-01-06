台積電再創天價 張忠謀開年來身價增31億元

台積電（2330）在外資競相調高目標價，看好首季營運可望淡季不淡下，今年開紅盤以來股價持續創歷史新高，今(6)日一開盤就跳空攻上555元，統計開年以來股價上漲25元；以創辦人張忠謀退休時持股12.5萬張估算，如果都未賣出，短短3天，持股市值增加31.25億元。

台積電持續創天價，張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家等人的身價也隨著增加；張忠謀2018年6月股東會後退休交棒，當天股價是229元，如果退休後都未賣出，以今日股價555元計算，持股市值達693.75億元，持股市值增加407.5億元，光是今年開紅盤以來，持股市值也大增31.25億元。

根據公開資訊觀測站資訊，截至去年11月，董事長劉德音持股約1.29萬張，以今日高價計算，持股市值達71.59億元，較接任時持股市值增加42.05億元，若是今年來則是增加3.22億元。

總裁魏哲家截至去年11月持股7,179張，今日持股市值達39.84億元，較接任時持股市值增加23.4億元，今年來則是增加1.79億元。