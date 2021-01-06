台股驚驚漲 瑞信上修亞德客、南亞科、台達電目標價

台股驚驚漲，外資上修不斷，瑞信證券今（6）日一口氣上調工具機股王亞德客-KY（1590）、記憶體大廠南亞科（2408）及電動車概念股台達電（2308）目標價，分別提高到1,060元、112元及320元，評級皆重申「優於大盤」。其中，瑞信對南亞科目標價並為外資圈第一高。

滙豐證券今天發布亞德客報告，也重申1,150元、「買進」的樂觀預測，外資圈對亞德客攻千金已形成共識。至於瑞信喊台達電衝320元，則是僅次於Aletheia資本400元的第二高預測。

瑞信表示，亞德客去年第4季營收優於預期，展望今年，氣動元件的需求相當正向，第1季起可望看到強勁的訂單成長，推升今年上半年營收年增三成之多；全年氣動元件收入也看增14%。氣動元件需求主要來自5G、智慧城市等聯網市場。

另一方面，亞德客開始切入線性滑軌，管理層指出近期已進行小量生產，瑞信預期，線性滑軌業務應自第2季起跟上整體步伐，預估今年營收比重有6.5%。對於亞德客今、明年每股純益（EPS）預測來到31.3元及35元。

南亞科部分，瑞信指出，今年DRAM景氣確定復甦，預期南亞科營收較去年大幅成長33%，毛利率提升到40%至45%。看好啟動向上循環，瑞信將南亞科今明年EPS提高到6.8元、9.5元。至於台達電獲看好電動車發展，今明年EPS上修為11.2元、11.9元。