快訊

美國務院高調宣布：7日將舉行 「美台政治軍事對話」

偷打「中國走私疫苗」？菲律賓總統衛隊接種風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股驚驚漲 瑞信上修亞德客、南亞科、台達電目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
亞德客董事長王世忠。報系資料庫
亞德客董事長王世忠。報系資料庫

台股驚驚漲，外資上修不斷，瑞信證券今（6）日一口氣上調工具機股王亞德客-KY（1590）、記憶體大廠南亞科（2408）及電動車概念股台達電（2308）目標價，分別提高到1,060元、112元及320元，評級皆重申「優於大盤」。其中，瑞信對南亞科目標價並為外資圈第一高。

滙豐證券今天發布亞德客報告，也重申1,150元、「買進」的樂觀預測，外資圈對亞德客攻千金已形成共識。至於瑞信喊台達電衝320元，則是僅次於Aletheia資本400元的第二高預測。

瑞信表示，亞德客去年第4季營收優於預期，展望今年，氣動元件的需求相當正向，第1季起可望看到強勁的訂單成長，推升今年上半年營收年增三成之多；全年氣動元件收入也看增14%。氣動元件需求主要來自5G、智慧城市等聯網市場。

另一方面，亞德客開始切入線性滑軌，管理層指出近期已進行小量生產，瑞信預期，線性滑軌業務應自第2季起跟上整體步伐，預估今年營收比重有6.5%。對於亞德客今、明年每股純益（EPS）預測來到31.3元及35元。

南亞科部分，瑞信指出，今年DRAM景氣確定復甦，預期南亞科營收較去年大幅成長33%，毛利率提升到40%至45%。看好啟動向上循環，瑞信將南亞科今明年EPS提高到6.8元、9.5元。至於台達電獲看好電動車發展，今明年EPS上修為11.2元、11.9元。

南亞科 瑞信證券 台達電

延伸閱讀

美光大漲逾4% 南亞科股價創2年多新高

電動車題材看俏 台達電市值突破7,000億大關

許璋瑤：台股金牛年三利多

台達電 押寶長天期

相關新聞

台股帶量高檔震盪 權證市場量增

台股今（6）日指數持續創歷史新高，且伴隨著大量，午盤遇到震盪壓力，指數翻黑，回測14,900關卡，且台股成交量能明顯放大...

台股驚驚漲 瑞信上修亞德客、南亞科、台達電目標價

台股驚驚漲，外資上修不斷，瑞信證券今（6）日一口氣上調工具機股王亞德客-KY（1590）、記憶體大廠南亞科（2408）及...

二外資上修台積電目標價 到628元、640元

看好台積電（2330）14日法說會，外資圈上修不斷。摩根士丹利、美銀證券最新報告，樂觀台積電將釋出第1季淡季不淡、202...

鴻海拚新天價！ 二外資目標價喊上130元

鴻海（2317）去年12月營收衝破7,000億元，跌破外資眼鏡，摩根士丹利等四外資最新報告，三家都上修，其中，摩根士丹利...

2021年台股開紅盤爆巨量 投資人要擔心量能失控嗎？

投資專家表示，台股周一(4日)雖爆出3,495億元巨量，大盤指數上漲169點；這現象與2020年11月30日爆出4,097億元大量， 大盤指數卻下跌144點是截然不同，投資人要如何解讀呢？

台積電法說會前外資搶先調高目標價 盤中飆上555元天價

台積電（2330）去年12月營收預計8日公布，1月14日將舉辦法說會，外資近期陸續調高目標價，已上調至650元，今(6)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。