大立光、玉晶光目標價 外資雙下修

股王大立光（3008）去年12月營收不及預期，外資圈再砍價，花旗環球、摩根大通最新將大立光目標價下修到4,140元、3,300元，滙豐、大和及摩根士丹利則因先前已經下修，目標價維持不變。另摩根大通基於玉晶光（3406）毛利率及產品均價（ASP）出現下滑壓力，目標價自780元下修到700元。

摩根大通對大立光評級重申「中立」，玉晶光「優於大盤」，持續看好玉晶光優於大立光。花旗環球、滙豐、大和都對大立光重申「買進」，摩根士丹利則為「中立」。

花旗表示，大立光去年12月營收低於預期，接下來因台幣強勢，公布第4季財報可能也不好。影響大立光毛利率的四大因素包括產品組合、生產良率、產能利用率及匯率變動，雖然上一季高階iPhone熱賣有利產品組合，但利多可能被匯損完全抵消，推估單季毛利率僅65%，較第3季下滑0.7個百分點。

花旗認為，大立光今年元月營收持續較12月下滑，整體動能到下半年鏡頭升級趨勢更明朗，才會大幅成長。

摩根大通則直言，2021年對大立光仍是辛苦的一年，在去年第4季營收、獲利都將低於市場預期下，第1季也不太樂觀，由於本季持續少了華為單，蘋果iPhone銷售也會較去年底出現調整，大立光本季營收預期季減23%，毛利率跌破65%大關、降到八季新低的64.3%，換算每股純益（EPS）僅39.6元，季減達24%。

摩根大通指出，下半年手機需求可能進一步好轉，但大立光鏡頭布局沒有更令人振奮的利多，因此很難預期有大幅度的提升。今明年EPS預估在193元、190元。

至於玉晶光，摩根大通看好優於大立光的原因有三，包括舜宇光學和SEMCO的競爭壓力較低、今年下半年有機會量產潛望鏡鏡頭、以及今年獲利看增22%，領先大立光。雖近期玉晶光營運受毛利下滑影響，但未來幾季表現可望改善。