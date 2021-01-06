鴻海拚新天價！ 二外資目標價喊上130元

鴻海（2317）去年12月營收衝破7,000億元，跌破外資眼鏡，摩根士丹利等四外資最新報告，三家都上修，其中，摩根士丹利、花旗環球證券雙雙把鴻海目標價提高到130元，並列外資圈最高，另摩根大通也把目標價提高到120元，追平瑞銀皆為第二高預測。

花旗表示，鴻海12月營收大好，反映iPhone 12高階機種熱賣優於預期，為此該券商將第4季獲利預測上修4%，預估單季每股純益（EPS）突破4元，較市場預測高出16%。

花旗指出，鴻海進入今年第1季，表現也可望淡季不淡，主要是iPhone 12高階機種到近期仍傳出熱銷好消息，預估鴻海本季營收僅季減34%，優於往年同期，較去年同期則成長42%，同時也預測鴻海EPS可達1.89元，大幅優於去年首季的0.15元。

花旗指出，鴻海近來強攻電動車，利多不斷也提振投資人信心，看好未來集團發展電動車開花結果。整體將鴻海2020-2022年EPS預測上調2%、13%、9%，最新為8元、9.9元及11.02元。

摩根士丹利也表示，鴻海積極發布電動車拓展消息，反映在短線股價漲贏大盤，正是市場對集團一大肯定。

但鴻海漲破百元，未來一年本益比仍僅有11倍，摩根士丹利統計，此數值仍低於過去三年平均的12倍，在此同時，外資持有鴻海比例僅增加到46%，遠低於2017年高峰的55%，因此看好鴻海還有上漲行情。

此外，拜蘋果iPhone今年出貨成長及新事業效益逐步顯現，摩根士丹利樂觀，鴻海今年毛利率可達7%，換算EPS挑戰9.75元，市場還沒充分反映此利多，也會是助漲動力。

至於摩根大通也預期，鴻海今年第1季營收僅季減34%，即使有競爭對手立訊威脅，但規模效益還不比鴻海，在iPhone高階機種熱賣及新機推出激勵下，鴻海今年蘋果收入穩定。另第2季起受惠雲端需求強勁反彈，鴻海今年雲端收入可望成長雙位數。

至於電動車布局，摩根大通認為，鴻海接下來幾季應會介紹至少二到三個合作夥伴，且最快第2季平台將發表首款商業化車款，長線有利集團毛利率提升。其對鴻海今明年EPS預測為9.6元、10.9元。