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台積電法說會前外資搶先調高目標價 盤中飆上555元天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。歐新社
台積電。歐新社

台積電（2330）去年12月營收預計8日公布，1月14日將舉辦法說會，外資近期陸續調高目標價，已上調至650元，今(6)日跳空以555元開出，上漲13元，漲幅2.39%，市值增至14兆3,913.72億元，雙雙創歷史新高。

台積電預計下周四舉辦法說會，多家外資陸續再調高目標價，介於620~650元間，亞系外資重申買進台積電評等，目標價由600元調高至650元，為外資目前最高的目標價。

外資看好台積電今年第1季淡季不淡，以美元計價營收將優於預期，可望跟去年第4季持平，上半年獲利率超越市場預期；台積電昨日獲外資買超3,016張，連八買，投信買超167張，自營商賣超451張，合計三大法人買超2,732張。

台積電ADR也是持續創高，周二上漲0.96%作收，以112.77美元收盤，連漲四天，與台北交易股票溢價16.5%；今日以555元跳空開高，再刷新歷史新高，盤中漲幅1.29%，較開盤時股價略減。

台積電

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