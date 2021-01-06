費半創新高 台股大漲145點開在15,145點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，費半指數收盤再次創下歷史新高，激勵台股今（5）日開盤大漲145.82點，開在15,145.85點，早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）領軍下，指數持續攻高，再改寫歷史紀錄。

受惠ISM製造業大幅優於預期，且西德州原油於疫情爆發以來，首次回到50美元大關，激勵能源股表現強勢，加上預期共和黨將持續掌控參議院，帶動科技巨頭FAAMG全數反彈，美股主要指數全面走揚。

終場道瓊工業指數上漲167.70點，或0.55%，收在30391點；標普500指數上漲26.21點，或0.70%，收在3726.86點；Nasdaq指數上漲120.50點，或 0.94%，收在12818.9點；費半指數上漲53.95點，或1.93%，收在2837.17點。

展望後市，法人認為，2021年元月開春，台股連續兩日突破歷史新高，指數攻上萬五，元月行情啟動，多頭格局不變；就技術面來看，指數短中長期均線維持多頭排列，加上月線持續向上攀升可望成為支撐，跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。