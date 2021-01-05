台股收漲98點站上萬五 三大法人買超39.96億

2020年投資市場在全球央行大印鈔下表現亮眼，回顧2020年所有掛牌ETF的表現，漲幅最多的一檔繳出飆漲91.37%的成績，漲勢更勝2020年的飆股聯發科（漲幅68.97%），而漲幅排名第二與第三的ETF也分別有52.15%與46.95%的漲勢，顛覆過往投資人認為ETF因為風險分散，報酬相對溫吞的想法。

2021-01-05 11:14