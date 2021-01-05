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台股收漲98點站上萬五 三大法人買超39.96億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(5)日開小紅震盪收最高，終場站上萬五大關，以15,000.03點作收，再創歷史新高，上漲98點，成交量3,471.95億元；三大法人買超39.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超26.54億元，投信買超5.67億元，自營商買超（合計）7.74億元，其中自營商（自行買賣）買超3.89億元，自營商（避險）買超3.85億元。

台股今日以14,913.64點開出，鴻海（2317）成為多頭指標，攻上百元以104元作收，台積電（2330）尾盤再攻一波，收在542元，再創歷史天價，聯發科（2454）也是強攻表態終場上漲5元，收797元，大盤指數盤中雖曾翻黑下滑至14,861.99點，但在買盤進場下拉升指數，收在今日最高，攻上15,000點，漲幅0.66%。

自營商 台股 三大法人

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