台積電創新高添柴！台股大盤漲98點 飛躍萬五關

今（5）日美股期貨盤呈現下跌，亞洲股市漲跌互見，陸、韓股走揚，港、日股市則壓在盤下，而台股今日表現亮眼，雖然早盤一度震盪翻黑，但買單持續逢低進場，尤其尾盤大單敲進台積電（2330）、聯電（2303）等，拉抬指數再漲32.37點，收盤站上15,000關卡，終場上漲點98點，成交量達3,471.95億元。

各類股中，今日以鋼鐵、電子零組件、半導體、電機機械等為領漲重心；就權值股來看，台積電續改寫新高紀錄，上漲6元，收在542元、鴻海（2317）也站上百元關卡，上漲4.1元，收在104元、聯電上漲0.8元，收在46.35元、聯發科（2454）再度挑戰800元大關，終場上漲5元，收在797元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從架構來看，近期走高的電子股已開始消化明年可能出現庫存調整的負面預期，而資金同時也在持續尋找基期低、具有漲價題材的族群。在傳產股部分，隨著2021年景氣有望持續回升，與景氣關聯度高的類股近期多有不錯表現，其中又以原物料族群表現較佳。

在消息面部分美股近期表現正面，接下來應持續關注包括英國脫歐發展、拜登政府的美中政策方向以及明年1月喬治亞州的選舉是否可讓共和黨在參議院取得過半席次等訊息；回到國內，則應持續留意政府在房產方面的政策及後續走向。