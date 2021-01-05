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台股爆巨量！ 許璋瑤：估證交所去年EPS 7元 歷年最佳

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
證交所董事長許璋瑤。報系資料照
證交所董事長許璋瑤。報系資料照

台股2020年成交值衝破2,000億元，證交所董事長許璋瑤出席歲末新春記者會時指出，證交所受惠去年台股價量雙雙成長，獲利應非常好，預估每股純益（EPS）達7元，是歷年最佳。配息不是證交所能決定，但應該有3.5元到4元左右，也會是歷史前茅表現。

許璋瑤說，證交所去年前11月自結EPS已有6.9元，12月台股量能再衝高，推算全年應可達7元至8元。總獲利來看，去年證交所累積獲利50多億元，加上12月應有60億元，其中前11月獲利有一半、23億元來自轉投資，像集保結算所、期交所、101貢獻都不錯。

證交所配息證期局說了算，許璋瑤不敢猜配多少，不過以過往配息率看，可能配3.5元到4元，他印象中，以前沒配這麼多過，他來的第一年配3元。他也補充，以前1990年台股很旺，證交所EPS也沒7元過，去年真的是獲利不錯的一年。

證交所 台股 配息

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