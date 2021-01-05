內資力壓外資！ 許璋瑤點出三關鍵：今年台股「台灣牛」後市旺

證交所今（5）日舉行歲末新春記者會，董事長許璋瑤表示，2020年外資雖大賣台股，但內資進場踴躍，對比過去經驗看，已經出現內資能緩衝外資撤出風險的好現象，其中，除了新開戶大增，推升總開戶數新高，換算約「每兩個國人就有一個投資台股」，年輕人投資台股比重更從25%提高到36%，約等於三個交易人就有一個是年輕人，也是台股上漲一大助力。

許璋瑤致詞時率先指出，2020年外資大賣台股，不少投資人對台股前景有疑慮，但有三點證明台股體質良好且流動性充沛，2021表現值得期待。「2020年台股蹦蹦跳跳，還是順利化解危機，牛年即將來到，期許台股發揮台灣牛的精神，持續穩健茁壯。」

他看好的三點包括一、去年新冠肺炎衝擊，台股公司不僅營收成長，獲利還增加8%，是全球市場少見，特別是半導體股營收成長兩成，獲利大增六成，股價漲幅也超過六成，顯示不只是資金行情，台股也已啟動「有基之彈」。

許璋瑤說，如加總2019、2020年台股連續漲兩成，兩年更大漲51%，表現為全球前茅。

其次，有人質疑外資持股比創下45%新高，究竟是穩定台股力量，還是不穩定的變數，對此許璋瑤表示，過往經驗上，外資有四次在國際市場發生重大政經變數，均大幅撤出台股，甚至影響內資交易意願，但去年很不一樣，外資賣超破紀錄，內資開戶數與交易量都大幅成長，使台股不跌反漲，凸顯內資支撐已經逐漸降低外資的撤離風險。

他特別提到，台股去年新開戶達67萬戶，總開戶數1,124萬戶為歷來新高，換算每兩個國人就有一個買台股，行情非常熱，同時年輕人積極進場也很值得關注，五年前年輕人交易比重才25%，去年來到36%，成為台股逆勢上漲另一助力。

證交所觀察，年輕人主要投資台積電（2330）、大立光（3008）和聯發科（2454）三大權值股，是盤中零股交易額三大股票，使台積電去年股東從45萬增加到61萬，大立光1萬多增加到4.8萬，許璋瑤認為，未來這些大型股股東增加會改變台股股東結構。

不過他也表示，2000年來外資持有台股比例不斷增加，今年應不會扭轉，持續成長的機會大。

至於第三點是去年已實施逐筆交易及盤中零股新制，顯示對台股價量有明顯帶動效果，今年交易量應也會持續穩定成長。