台股續創歷史新高 權證積極操作

台股今（5）日指數持續創歷史新高，盤中遇到震盪亂流，指數一度震盪翻黑，不過市場買單逢低進場承接，帶動指數漲點在50點之上，且台股成交量能放大；今日投資人也積極操作權證，帶動權證市場交投增溫，今日午盤權證成交金額達27.70億元，占大盤成交金額比重提升至1.1%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例攀高至96.54%，維持高檔表現，而認售成交金額則降至3.46%，顯示市場投資人對後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰07購04（076692），受惠於跨足電動車市場，股價來到百元之上，成為市場人氣指標。

進一步來看，標的股權證金額前五名為：鴻海、長榮（2603）、台積電（2330）、國巨（2327）以及聯發科（2454）；標的股權證金額較前一個交易日增加有國巨、創意（3443）、南電（8046）、世芯-KY（3661）、華新科（2492）等等；而金額萎縮的則有長榮、台積電、聯發科以及萬海（2615）等。

台股今日持續呈現量增價揚，整體盤勢也呈現健康輪動。展望後市，法人指出，看好科技上游晶圓代工、面板、車用電子與手機零組件類；另外，傳統產業的航運、紡織、運動休閒類與鋼鐵等需求回溫；又傳統農曆新年將至，消費需求增溫，傳統產業旺季來臨、預估表現不差，建議不妨趁機尋找標的，分批逢低介入。