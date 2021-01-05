快訊

副機師遭爆居檢未滿偷打高球 華航證實：從重議處

寒流挾雨來襲！這天最冷急凍5度 明中南部就有望下雪

台股續創歷史新高 權證積極操作

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
2021年開市，台股收盤再創歷史新高。今天開盤不畏美股大跌，在權值股領軍下持續上揚氣勢，投資人拿出報紙一面看盤一面看著相關報導。記者杜建重／攝影
2021年開市，台股收盤再創歷史新高。今天開盤不畏美股大跌，在權值股領軍下持續上揚氣勢，投資人拿出報紙一面看盤一面看著相關報導。記者杜建重／攝影

台股今（5）日指數持續創歷史新高，盤中遇到震盪亂流，指數一度震盪翻黑，不過市場買單逢低進場承接，帶動指數漲點在50點之上，且台股成交量能放大；今日投資人也積極操作權證，帶動權證市場交投增溫，今日午盤權證成交金額達27.70億元，占大盤成交金額比重提升至1.1%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例攀高至96.54%，維持高檔表現，而認售成交金額則降至3.46%，顯示市場投資人對後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰07購04（076692），受惠於跨足電動車市場，股價來到百元之上，成為市場人氣指標。

進一步來看，標的股權證金額前五名為：鴻海、長榮（2603）、台積電（2330）、國巨（2327）以及聯發科（2454）；標的股權證金額較前一個交易日增加有國巨、創意（3443）、南電（8046）、世芯-KY（3661）、華新科（2492）等等；而金額萎縮的則有長榮、台積電、聯發科以及萬海（2615）等。

台股今日持續呈現量增價揚，整體盤勢也呈現健康輪動。展望後市，法人指出，看好科技上游晶圓代工、面板、車用電子與手機零組件類；另外，傳統產業的航運、紡織、運動休閒類與鋼鐵等需求回溫；又傳統農曆新年將至，消費需求增溫，傳統產業旺季來臨、預估表現不差，建議不妨趁機尋找標的，分批逢低介入。

台積電

延伸閱讀

不畏美股重挫逾382點 台股創新高後持續上揚走勢

挑戰萬五！台股續攻高 漲11點開在14,913點

台積電ADR創歷史新高 較台股溢價17%

台積電、聯發科同登天價 張忠謀、蔡明介身價飆升

相關新聞

挑戰萬五！台股續攻高 漲11點開在14,913點

台股續攻高，今（5）日開盤上漲11.61點，開在14,913.64點，早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）續強下，...

2020最強ETF績效暴衝91％！漲幅更勝台積電 誰說ETF表現溫吞？

2020年投資市場在全球央行大印鈔下表現亮眼，回顧2020年所有掛牌ETF的表現，漲幅最多的一檔繳出飆漲91.37%的成績，漲勢更勝2020年的飆股聯發科（漲幅68.97%），而漲幅排名第二與第三的ETF也分別有52.15%與46.95%的漲勢，顛覆過往投資人認為ETF因為風險分散，報酬相對溫吞的想法。

台股有泡沫危機？當年8個月狂瀉80％的慘劇 「借錢買股票」帶來的教訓

新冠肺炎肆虐全球，為了搶救被疫情嚴重摧殘的經濟，2020年3月，美國聯準會（Fed）合計降息6碼，甚至啟動「無上限」量化寬鬆（QE），大舉購債，各國央行也紛紛跟進，猶如大開資金水龍頭，使股市應聲反彈，不只美股迭創新高，台股也在去年7月，打破高懸30年的12682高點紀錄。

台積法說會驚喜可期 二外資上修目標價至620元、630元

台積電（2330）先進製程發威，股價漲到「500元俱樂部」的外資備感壓力。瑞士信貸和摩根大通證券雙雙對台積電法說會搶先出...

特斯拉去年大漲七倍 哪些個股大吞商機？

萬寶投顧陳子榕指出，2021年，新的一年終於展開了，台股和美股去年封關日都以指數創新高，將所有投資人情緒拉到最高點，尤其美國那斯達克指數，去年一整年飆漲了43.6％，帶動所有科技類股的狂潮，其中最讓人津津樂道的莫過於特斯拉的股價表現。

專家觀點：記憶體、顯卡是漏網之魚潛力股

萬寶投顧蔡明彰強調，題材越豐富，股價低基期為2021年選股準則。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。