亞德客-KY盤中飆天價 朝「第七家千金股」挺進

亞德客-KY（1590）持續創下歷史天價，今(5)日以920元開高，一度衝達943元，上漲29元，再刷新歷史新高，外資先前曾出具報告喊買，目標價上調至1,150元；台股持續飆高，亞德客也位列準千金股行列，朝第七家千金股挺進。

亞德客-KY累計去年前11月合併營收171.24億元，已超過2019年全年合併營收158.98億元；累計去年前三季每股純益17.26元，已超過2019年每股純益14.42元；受惠於5G應用與自動化需求，法人預估亞德客去年合併營收上看180億元，創歷史新高，可望賺超過兩個股本，今年營收挑戰200億元。

亞系外資先前曾出具報告，重申亞德客-KY買進評等，目標價調高至1,150元；台股持續創歷史新高，亞德客-KY股價也是站穩在各均線之上往上衝高，今日以920元開高後衝達943元，再創歷史天價，盤中漲幅則縮至0.98%。

亞德客-KY股價衝高，另一檔工具機股上銀（2049）股價也走高，今日以405元開高，站上400元關卡之上，一度拉升至420元，盤中漲幅7.29%，創2018年6月來波段高價。

千金股今日則是漲跌互見，股王大立光（3008）昨日開紅盤表現亮眼，今日以平盤3,350元開出，一度拉升至3,360元，可惜盤中翻黑，一度下滑至3,295元，盤中跌幅1.34%。

股后矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）則是紅盤表現，信驊及祥碩盤中漲幅逾4%；不過，譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）則是下跌，盤中跌幅逾3%。