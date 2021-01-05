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里昂上修國巨、台燿目標價 至575元、160元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
國巨董事長陳泰銘。報系資料照
國巨董事長陳泰銘。報系資料照

台股漲不停，內外資開年後最忙的事就是上修個股目標價，今天除摩根大通、瑞信證券上修台積電（2330），摩根士丹利上修聯發科（2454）、信驊（5274），美銀初評祥碩（5269）喊出高價，外資圈中還有里昂證券發布百業產業大報告，上調國巨（2327）目標價至575元，台燿（6274）目標價至160元，南電（8046）目標價至225元，也是市場領先的股價預測。

此外，法人盤中訊息也指出，本土投顧中的統一投顧，將強茂（2481）目標價提高到69元，陽明（2609）目標價升至36元，國票投顧上修金像電（2368）目標價至70元，元大投顧上修晶碩（6491）目標價至330元，億光（2393）目標價至60元，群益投顧則上調台積電目標價至632元。

加上此前華興資本、Aletheia資本、廣發證券、瑞銀證券、凱基投顧、里昂證券、花旗環球證券、富邦投顧等都把台積電目標價喊逾600元，至少已有11家機構都挺權王挑戰「600元俱樂部」。

台積電 里昂證券

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