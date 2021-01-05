「2,000元級千金股」部隊再擴大 外資上修信驊、祥碩目標價

「2000元級千金股」將不只2檔！繼滙豐證券、摩根大通相繼把矽力-KY（6415）、祥碩（5269）目標價喊飛越2,000元，摩根士丹利最新報告表示，伺服器景氣已經完全落底，信驊（5274）第1季起營運成長可期，將目標價從1,440元大幅上修到2,000元，為首家喊信驊達2,000元的外資；另美銀最新報告將祥碩納入追蹤，看好非x86架構處理器成長等利多，祥碩獲利強勁，首評「買進」評級，目標價2,300元。

今（5）日信驊股價表現強於祥碩，10點左右已大漲半根停板，最高抵1,845元創下掛牌新高價；祥碩盤中則小漲1%，後市有望跟信驊比拚誰先衝破2,000元。

摩根士丹利（大摩）表示，該券商先前已預測雲端半導體景氣將在第4季減弱，但同時進行落底，信驊股價領先反應基本面，去年10月來大漲51%，優於台股上漲18%，不少投資人因此認為是否該獲利了結，然接下來才是信驊業績真正走強時機，更建議逢低加碼持股。

大摩進一步指出，由於美國資料中心客戶需求調整，信驊去年第4季營收無可避免衰退，約較第3季下滑15%至20%，但隨著雲端市場快速調整，以及部份客戶拉高BMC晶片庫存，信驊第1季營收將看增一成，優於多數半導體廠。

大摩指出，信驊基本面無虞，但短線漲勢強勁，漲多是最大的風險。依目前預估今年每股純益（EPS）落在37元至38元，信驊本益比已達53倍，遠高於2013-2020年20倍至40倍的區間。

該券商強調，伺服器景氣回溫，信驊成長力領先，應積極布局。今年上半年反彈還不是信驊最大的成長表現，下半年更有成長力道，除了資料中心及BMC晶片需求好轉，信驊可能增加惠普等新客戶，比其他雲端概念股面臨份額移轉和價格戰壓力更具備投資利基。

大摩將信驊今明年EPS分別上修到37.9元、56.4元，目標價喊到2,000元，升幅達38.8%。

至於美銀看好祥碩三利多，包括蘋果引領非x86架構處理器滲透風潮、USB 4及PCIe gen-4轉換帶動內容升級創造出龐大的市場規模、及中國CPU持續自主化發展，推估祥碩2020-2022年核心EPS將複合成長40%，每股現金流提升到台幣120元，股東權益報酬率（ROE）提升到35%，合理本益比上探38倍。

美銀進一步說，蘋果帶動非x86架構處理器熱潮，祥碩本身也和蘋果有成功的合作經驗，有助其PC半導體業務展現穩定成長。在此同時，祥碩也充分受益於超微份額擴張，2016年來相關收入複合成長七成之多，後續PCIe將轉換為伺服器及資料中心主流，中國客製化高速傳輸晶片需求成長，以及蘋果晶片等USB控制器需求使祥碩客戶結構多元化，都是推升營運動力。

美銀最新對祥碩今明年EPS預估為47元、59元，與信驊的營運潛能不相上下。