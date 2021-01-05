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台積電盤中股價飆新高 市值挑戰14兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電持續創歷史天價，今日以536元平盤開出後一度拉升至539元，市值朝14兆元挺進。路透
台積電持續創歷史天價，今日以536元平盤開出後一度拉升至539元，市值朝14兆元挺進。路透

台積電（2330）持續創歷史天價，今(5)日以536元平盤開出後一度拉升至539元，市值13兆9,764.85億元，朝14兆元挺進，不過，在股價衝高後一度翻黑下滑至535元。

台積電傳出將赴日設封測廠，且外資預估去年12月營收可望再創新高，外資昨日買超台積電12,463張，連七買，投信賣超32張，自營商買超865張，合計三大法人買超台積電13,296張；台積電ADR周一大漲2.4%，收在111.7美元，較台北交易股票溢價17%，盤中一度漲到歷史新高114.1美元，漲幅高達4.6%。

台積電ADR與台積電股價溢價加大，台積電今日早盤一度衝達539元，上漲3元，再刷新歷史天價，早盤一度翻黑下滑至535元，盤中漲幅0.18%。

台積電 外資

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