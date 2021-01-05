台積電盤中股價飆新高 市值挑戰14兆元
台積電（2330）持續創歷史天價，今(5)日以536元平盤開出後一度拉升至539元，市值13兆9,764.85億元，朝14兆元挺進，不過，在股價衝高後一度翻黑下滑至535元。
台積電傳出將赴日設封測廠，且外資預估去年12月營收可望再創新高，外資昨日買超台積電12,463張，連七買，投信賣超32張，自營商買超865張，合計三大法人買超台積電13,296張；台積電ADR周一大漲2.4%，收在111.7美元，較台北交易股票溢價17%，盤中一度漲到歷史新高114.1美元，漲幅高達4.6%。
台積電ADR與台積電股價溢價加大，台積電今日早盤一度衝達539元，上漲3元，再刷新歷史天價，早盤一度翻黑下滑至535元，盤中漲幅0.18%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言